Geolier live a Catania: sold out le date del 4 e 5 agosto

CATANIA – Geolier, reduce da due live titanici all’Ippodromo di Agnano di Napoli in cui ha collezionato un record dopo l’altro, con Geolier Live 2025 arriva in tour a Catania per le due date sold out tra i live più attesi dell’estate 2025 che si terranno il 4 e 5 agosto alla Villa Bellini di Catania per la rassegna Sotto il vulcano Fest.

Gli show sono organizzati da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, all’interno della rassegna estiva realizzata in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest 2025.

Sul palco porterà tutta la forza della sua carriera, con una setlist che abbraccia i brani più iconici e un focus speciale su Atto II di “Dio lo sa” (Warner Music Italy), l’album campione del 2024. Già certificato quinto platino, stabilmente in Top 20 FIMI a oltre un anno dall’uscita, ha consacrato brani come “I p’ me, tu p’ te” (quadruplo platino) e “Tu ed io” feat. Rose Villain (oro), facendo di Geolier l’artista più ascoltato su Spotify Italia nel 2024.

In attesa dell’attesissimo debutto negli stadi nel 2026, l’estate del rapper prosegue in tutta Italia, fino alla chiusura sold out del 27 settembre all’Arena di Verona.

Le date del tour sono prodotte e organizzate da Magellano Concerti. Per maggiori info: https://www.magellanoconcerti.it/

“Geolier stadi 2026” sarà un tour che porterà la potenza della sua musica da nord a sud Italia, settando un nuovo livello della sua carriera. Anche per la prossima estate non mancherà la tappa imperdibile per i fan della Sicilia. L’appuntamento è il 23 giugno 2026 a Messina – Stadio Franco Scoglio.

L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina. Le prevendite dei biglietti per la data 2026 a Messina sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

In pochi anni, Geolier ha conquistato le classifiche, riempito palasport e stadi. Ma ciò che ha costruito va oltre la musica: è un legame autentico con chi lo segue, un senso di appartenenza che trasforma l’ascolto in qualcosa di più profondo.

Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, ottenendo, in così poco tempo, importanti certificazioni: ben 89 dischi di platino e 37 dischi d’oro e oltre 1.5 miliardi di streaming totali e 468 milioni di views su YouTube. Un successo inarrestabile dietro l’altro non soltanto discografico, ma anche live, un artista da record, che oltre a collezionare un tutto esaurito dietro l’altro, è stato il primo a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per tre concerti consecutivi completamente sold out ed è già pronto ad infrangere un altro record quest’estate, quando sarà il primo in assoluto ad esibirsi per ben due volte all’Ippodromo di Agnano nella sua città. Lo scorso 19 novembre è uscito il suo primo libro “Per Sempre”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona. Il 2025 è iniziato con il “Geolier live 2025″, un tour interamente sold out nei palasport e che proseguirà per tutta l’estate, per poi concludersi nella suggestiva Arena di Verona. Il 2026, invece, lo vedrà protagonista del “Geolier stadi 2026″.