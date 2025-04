Tragedia nel Palermitano, muore a 19 anni: “Sconvolti, mancherai a tutti”

Il dolore per Alice Leonarda. "Strappata alla vita troppo presto"

PALERMO – Alice stava per diplomarsi. I suoi occhi vivaci e il suo sorriso dolce sono stati immortalati da una fotografia che in queste ore viene accompagnate da parole di immenso dolore per la sua scomparsa. A soli 19 anni è stata stroncata da una malattia contro la quale ha combattuto fino all’ultimo.

Tre comunità sotto choc

“È stata una guerriera, non ha mai mollato”, dice chi la conosceva e oggi non riesce a fermare le lacrime. Alice Leonarda viveva a Geraci Siculo, in provincia di Palermo, dove l’intera comunità è sconvolta. Un dolore convidiviso con il paese d’origine della mamma della ragazza, Polizzi Generosa, e con Gangi, dove la diciannovenne frequentava la scuola.

La scuola: “Non ci abitueremo al tuo banco vuoto”

È proprio dall’Istituto superiore Giuseppe Salerno che arriva uno dei primi messaggi per la giovane, a cui i compagni e i docenti erano molto legati. “La nostra scuola è in lutto, piange la prematura morte di Alice, che frequenta la classe 5A del Liceo Scientifico. Abbiamo sperato che la sua malattia fosse sconfitta concedendole la vita che meritava e che sognava. Invece siamo affranti, attoniti e addolorati”

“Ci stringiamo con affetto ai genitori e alla sua famiglia in questo momento di tragico e immenso dolore, alla comunità di Geraci Siculo colpita nuovamente da un lutto tanto grave, ai compagni di scuola che mai si abitueranno al banco vuoto di Alice, ai suoi insegnanti che in questi mesi di malattia l’hanno seguita a casa preparandola per il diploma a cui tanto teneva e che non ha potuto raggiungere. Ma ti facciamo una promessa: avrai il tuo diploma e ugualmente festeggeremo questo traguardo sicuri che ci sorriderai con quel sorriso dolce che hai. Mancherai a tutti e mai ti dimenticheremo”.

“Strappata alla vita troppo presto”

I messaggi per la ragazza sono decine. In tanti, attraverso i social, cercano di dare coraggio ai genitori e ricordano la giovane. Queste le parole del Comune di Geraci Siculo, dove la famiglia colpita dalla tragedia è molto conosciuta:

“Con profondo dolore e grande sgomento ci uniamo nel dolore ai familiari per la scomparsa della nostra giovane concittadina che ci ha lasciati dopo una malattia che purtroppo l’ha strappata alla vita troppo presto. Ciao Alice fai buon viaggio, porteremo sempre dentro di noi il tuo ricordo di ragazza solare, determinata e intraprendente”.

“Sempre sorridente”

E ancora: “Cara Alice, ti ho vista sempre sorridente, anche nella malattia – scrive Arianna Attinasi -. Eri tu che sembravi incoraggiare chi era vicino a te, chi ti voleva bene. Mi salutavi sempre, con molto rispetto e gentilezza, quando mi incontravi per strada. Hai vissuto a pieno la tua breve vita. Non sappiamo perché a volte essa finisca troppo presto, nonostante si combatta fino alla fine. Adesso, da Lassù, dallo Spazio infinito della Luce, dai coraggio alla tua famiglia, a tua mamma, a tuo papà e a Bartolo, per andare avanti senza di te”.

L’ultimo saluto

Intanto le comunità si preparano per l’ultimo saluto. Il Comune di Geraci Siculo ha proclamato per oggi il lutto cittadino, invitando tutti i cittadini ad unirsi al dolore della famiglia. I funerali saranno celebrati alle 16 nella chiesa madre.