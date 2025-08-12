Germanà a Lampedusa: “L’Isola non sia il campo profughi d’Europa”

Le parole del commissario regionale della Lega

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – “La visita di oggi nell’hotspot di Lampedusa conferma ancora una volta l’impegno della Lega affinché l’isola non sia trasformata nel centro di raccolta di tutti i migranti d’Europa. Per troppo tempo le politiche europee hanno scaricato sull’Italia, e su Lampedusa in particolare, il peso di una gestione migratoria che dovrebbe essere responsabilità condivisa”. Così il senatore Nino Germanà, Commissario regionale della Lega in Sicilia, in visita sulla più grande delle isole Pelagie.

“La Lega è sempre stata in prima linea, vero baluardo per difendere i diritti dei cittadini di Lampedusa e per contrastare quella che appare come una vera e propria invasione, spesso organizzata – ha aggiunto -. Continueremo a batterci perché Lampedusa non sia né campo di transito né di raccolta dell’immigrazione clandestina”.

