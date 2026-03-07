Germanà: “Ad Agrigento la Lega rivendica il candidato sindaco”

"Abbiamo un profilo spendile, chiedo ai partiti di convergere sulla proposta che vogliamo avanzare"

AGRIGENTO – “La Lega rivendica la candidatura a sindaco per la città di Agrigento. Abbiamo un profilo spendibile e per questo chiediamo ai partiti della coalizione di essere generosi e convergere sulla proposta che vogliamo avanzare”. Lo dice Nino Germanà, segretario regionale della Lega.

“È del tutto evidente – prosegue – che va trovata la quadra su tanti centri siciliani che andranno al voto in primavera, molti dei quali di grandi dimensioni demografiche. Su Messina – ha aggiunto – avrei potuto chiedere di esprimere il candidato sindaco, rispolverando il manuale Cencelli e non l’ho fatto. La coalizione mi ha chiesto di convergere su un candidato di Forza Italia ed è quello che convintamente abbiamo fatto”.

“Agrigento è una città che merita riguardo e attenzione per questo faccio un appello a Forza Italia, che è il partito che esprime il presidente della Regione, e a Fratelli d’Italia che è il partito della nostra premier Giorgia Meloni. C’è uno stallo attualmente sulla candidatura per la “Valle dei templi” che noi vogliamo superare. Per questo spezziamo il silenzio chiedendo il candidato sindaco” conclude Germanà”.