Germanà: “L’aeroporto ad Agrigento? Non è uno slogan elettorale”

Parla il segretario regionale della Lega

AGRIGENTO – “L’inserimento dell’aeroporto di Agrigento nel piano nazionale degli aeroporti ha fatto entusiasmare la comunità agrigentina e tutto il comprensorio. Nessuno può dire che è uno slogan elettorale perché l’iter è stato avviato tre anni fa con la richiesta al Mit da parte del Libero consorzio di Agrigento. Da allora, grazie alla solerzia del ministro Salvini, è partita un’istruttoria tecnica presso l’Enac per la valutazione dell’infrastruttura considerata strategica per il territorio”. Lo afferma Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.

“Salvini ad Agrigento per l’aeroporto”

“Ad Agrigento, Matteo Salvini ribadirà le ragioni per costruire il nuovo aeroporto nella città della Valle dei Templi, in occasione dell’evento a sostegno del candidatura di Luigi Gentile a sindaco della città, che sta riscuotendo un entusiasmo davvero inimmaginabile – aggiunge Germanà -. Proprio su Gentile va detto che è una gran persona perbene e non ci facciamo certo intimidire da chi per mestiere fa il mestatore. Andiamo avanti senza cedere agli attacchi ed alle polemiche. Vinceremo queste elezioni perché Agrigento con la sua Valle e le sue bellezze merita un’Amministrazione in grado di darle la dimensione internazionale auspicata”.

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