Germanà: “Lega, la sfida di diventare primo partito in Sicilia”

La delegazione a Pontida: "C'è grande entusiasmo"

PALERMO – C’è anche un modellino del ponte sullo Stretto nel nello stand della Lega Sicilia sul pratone di Pontida, in occasione dell’evento attuale del partito di Matteo Salvini. Un gruppo di siciliani, tra deputati nazionali, senatori, parlamentari regionali, europarlamentari e militanti ha già raggiunto la cittadina del bergamasco.

In prima fila il segretario regionale Nino Germanà, con l’assessore regionale in pectore Luca Sammartino, che la prossima settimana tornerà nella giunta siciliana guidata da Schifani. A Pontida tutti i commissari provinciali del partito siciliano e tanti amministratori comunali e sindaci dell’Isola.

“C’è grande entusiasmo per un partito che in Sicilia si è strutturato e conta dell’esperienza di tantissimi dirigenti politici – afferma il senatore Germanà. Oggi siamo una realtà forte che governa la Sicilia con impegni presi e mantenuti. Guardiamo al ponte i cui lavori partiranno prestissimo e ai tanti investimenti in infrastrutture che faranno della Sicilia una regione moderna con ferrovie, autostrade, porti e aeroporti all’altezza delle sfide che lo sviluppo richiede”.

Sicurezza, pace, flat tax, rottamazione cartelle, Europa dei popoli sono le parole che risuonano tra gli stands allestiti a Pontida. “Portiamo l’esperienza del buongoverno della Sicilia – aggiunge Germanà -. Stiamo crescendo e attorno a noi si forma una nuova classe dirigente competente e responsabile. Autonomia è il termine che meglio descrive la specialità della Regione Sicilia e la Lega è il partito che più di altri ci crede e la difende. Accettiamo la sfida di diventare il primo partito in Sicilia”.