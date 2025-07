Gesap, Battisti entra ufficialmente: a giorni la nomina ‘chiave’

La decisione dell’assemblea dei soci

PALERMO – La scelta era ormai nell’aria e oggi è divenuta realtà. Gianfranco Battisti, già amministratore delegato delle Ferrovie, entra ufficialmente nel cda della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino.

L’assemblea dei soci lo ha indicato oggi al posto di Vito Riggio, dimessosi un paio di mesi fa: Battisti, nominato formalmente dalla Città metropolitana, è però espressione di Forza Italia e in particolare del governatore Renato Schifani, oltre a essere vicino anche all’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino.

Un nome forte

La prossima settimana dovrebbe tenersi la riunione di cda in cui Battisti riceverà i galloni da amministratore delegato: una poltrona “chiave”, specie nella prospettiva della privatizzazione chiesta a gran voce da Schifani e avallata dal sindaco Roberto Lagalla, vero socio di maggioranza dello scalo. Poi sarà la volta del nuovo direttore e del capo del personale.

Il nome di Battisti, per anni manager pubblico di primo piano e anticipato da LiveSicilia lunedì scorso, ha messo tutti d’accordo grazie a un curriculum di tutto rispetto: oltre alle Ferrovie, Battisti ha lavorato in Fiat ed è attualmente componente del cda di Fincantieri e professore associato alla Luiss.

Alaimo: “Bilancio in utile”

L’assemblea ha anche approvato il bilancio consuntivo 2024, in utile di 13,6 milioni di euro. “Il Comune di Palermo non può che essere soddisfatto – dice l’assessore al Bilancio del comune di Palermo, Brigida Alaimo, che oggi ha rappresentato l’ente in assemblea -. L’utile è in aumento rispetto al 2023 di quasi il 12%. Il trend migliora di anno in anno, con un aumento costante del numero di passeggeri stranieri e delle tratte; numeri importanti in vista della privatizzazione che è parte integrante del piano di riequilibrio recentemente approvato dalla Corte dei Conti”.