 Gesap: "Torna potabile l'acqua all'aeroporto di Palermo"
Gesap: “Torna potabile l’acqua all’aeroporto di Palermo”

L'annuncio della società di gestione
la nota
di
1 min di lettura

PALERMO – “L’acqua all’aeroporto di Palermo torna potabile”. Lo afferma la Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, in una nota.

Aeroporto di Palermo, cos’è accaduto

La scorsa settimana, la società, durante i consueti controlli di routine, aveva rilevato un’anomalia nei campioni d’acqua.

“Oggi, gli uffici dell’Asp – dice ancora Gesap – dopo avere effettuato le analisi dei campionamenti, hanno comunicato che l’acqua immessa nella rete di distribuzione aeroportuale può essere considerata “idonea al consumo umano”.

