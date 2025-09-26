Gesap: “Torna potabile l’acqua all’aeroporto di Palermo”

PALERMO – “L’acqua all’aeroporto di Palermo torna potabile”. Lo afferma la Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, in una nota.
Aeroporto di Palermo, cos’è accaduto
La scorsa settimana, la società, durante i consueti controlli di routine, aveva rilevato un’anomalia nei campioni d’acqua.
“Oggi, gli uffici dell’Asp – dice ancora Gesap – dopo avere effettuato le analisi dei campionamenti, hanno comunicato che l’acqua immessa nella rete di distribuzione aeroportuale può essere considerata “idonea al consumo umano”.