Era un passaggio atteso, dopo le dimissioni di Riggio

PALERMO – Tutto come previsto. Il consiglio di amministrazione della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino, ha nominato oggi Gianfranco Battisti nuovo amministratore delegato.

Un passaggio scontato ma atteso, dopo le dimissioni di Vito Riggio e il braccio di ferro tutto interno al centrodestra. Ad imporsi alla fine è stato il governatore Renato Schifani che, con un profilo di alto livello come quello di Battisti, ha messo tutti d’accordo.

Docente universitario, ex ad delle Ferrovie dello Stato con esperienze in Fiat e Fincantieri, Battisti era stato cooptato nel cda una settimana fa dall’assemblea dei soci.

A lui toccherà avviare l’iter della privatizzazione, richiesto con una lettera anche dal sindaco Roberto Lagalla, vero azionista di maggioranza dello scalo. Un percorso che comunque non sarà breve: prima serviranno il piano industriale e alcuni passaggi formali, poi sarà la volta del bando per l’advisor.

Nel frattempo il nuovo ad sembra avere le idee chiare. Nelle prossime settimane inizierà a studiare i primi dossier: la privatizzazione certamente ma anche il nuovo piano di investimenti, il rafforzamento della cyber security e la necessità di una maggiore internazionalizzazione di Punta Raisi, con nuovi collegamenti che aiutino il capoluogo dal punto di vista turistico.

Per la scelta del nuovo capo del personale bisognerà aspettare ancora l’esito del lavoro della commissione, mentre per il direttore si è già alle battute finali. Battisti dovrà vagliare, come gli altri consiglieri, i profili individuati nell’ambito di una terna e poi scegliere, entro l’estate o subito dopo.