 Gestione dei Crateri Silvestri: "L'Etna non è un affare di noialtri"
Gestione dei Crateri Silvestri: "L'Etna non è un affare di noialtri"

Duro intervento del sindaco di Belpasso
IL VULCANO
di
CATANIA – In merito alla questione della gestione dei Crateri Silvestri sull’Etna, che ha assunto notevole rilevanza mediatica a livello internazionale nelle ultime settimane, interviene Carlo Caputo, nella sua doppia veste di Sindaco di Belpasso (Comune il cui territorio ricade nel Parco dell’Etna) e di ex presidente del medesimo Ente Parco.

“L’Etna non è un affaire di noialtri, ma un patrimonio universale. Il mondo ci osserva e questo ci impone una responsabilità maggiore. Ho atteso prima di intervenire sulla questione, sperando in azioni risolutive, ma ho riscontrato solo risposte e iniziative troppo timide rispetto all’importanza della vicenda”, dichiara il sindaco.

