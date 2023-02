Giaconia: “Relazione trimestrale di Amat parla di 2 milioni di disavanzo”

La società partecipata ha incontrato i componenti della terza Commissione

PALERMO – “Stamattina in terza Commissione consiliare del Comune di Palermo abbiamo ascoltato il presidente e il direttore generale dell’Amat in merito ai risultati economici emersi dalla quarta relazione trimestrale 2022, da dove risulta una perdita di esercizio del periodo in questione di 1.850.939 euro”. A dichiararlo è il consigliere comunale e vicepresidente della terza Commissione consiliare, Massimo Giaconia.

“I vertici dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico – ha aggiunto Giaconia – hanno riferito che le cause che hanno e che, continuano a determinare un risultato economico negativo, quindi l’instabilità aziendale, sono riconducibili soprattutto a due questioni: l’annoso contenzioso tributario (Tosap e Tarsu/Tari) di circa 90 milioni di euro con il socio unico Comune di Palermo; e da un contratto di servizio che inevitabilmente necessità di essere rimodulato, le cui risorse previste non si sono in parte rilevante concretizzate”.

“Ma anche per la ridotta produzione chilometrica del trasporto pubblico su gomma, – prosegue – conseguenza del fatto che l’immissione in servizio di nuovo personale è avvenuto solo a fine 2022 e che gli effetti positivi delle recenti assunzioni saranno in parte limitati da un numero rilevante di autisti, che andrà in pensione nel corso del 2023”.

“In sostanza, quella di Amat è una situazione che rimane molto delicata che mette a serio rischio la continuità aziendale con gravi conseguenze per i circa 1500 dipendenti e per la cittadinanza, se a breve termine non troveranno attuazione tutte le misure correttive previste dal Piano di Risanamento proposto dall’Azienda e apprezzato sia dalla precedente che dall’attuale amministrazione Comunale”.