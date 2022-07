Giallo a San Vito Lo Capo: cadavere ritrovato dai turisti

Sul caso indagano i carabinieri.

SAN VITO LO CAPO – I Carabinieri stanno indagando sul ritrovamento del corpo senza vita di un uomo, avvenuto nella giornata di ieri all’interno di un rudere a San Vito Lo Capo. A fare la macabra scoperta alcuni turisti che a piedi stavano attraversandso la via del Secco. Sono stati attirati da un odore nausebondo che proveniva da un magazzino in ristrutturazione. La morte dell’uomo, un operaio 40 enne, risalirebbe a qualche giorno fa. Ancora da accertare le cause della morte. Non è esclusa nessuna ipotesi.