La foto diffusa dalla Procura e l'indagine in corso

CATANIA – La morte della 36enne di origine romena resta un giallo. Il corpo senza vita della donna è stato trovato all’interno di un vecchio casolare abbandonato in via Domenico Tempio, adicente al Porto di Catania. Il cadavere presentava segni di violenza. E pochi vestiti addosso.

La morte della 36enne e l’appello

In queste ore, la Procura di Catania ha diffuso la foto della vittima. L’intento è quello di avere informazioni utili da parte di chi conosceva Elisabeta Boldijar. Era questo il nome della donna.

“Su disposizione della Procura di Catania si inoltra agli organi di stampa per la massima diffusione la foto della donna trovata senza vita ieri all’interno di un edificio abbandonato di via Cristoforo Colombo. Chiunque abbia informazioni utili può rivolgersi alla Squadra mobile di Catania”.

L’indagine e l’autopsia

Nel frattempo, resta aperto il fascicolo agli uffici del palazzo di giustizia di piazza Verga. La prima ispezione medico legale fa ipotizzare che possa essersi trattato di omicidio. Per la presenza di lividi sul corpo. A trovare il cadavere, riverso tra i rifiuti e con pochi abiti addosso, e alcuni strappati, sono stati dei residenti della zona che hanno avvisato il 112. Sul posto sono arrivati una Volante della polizia e personale del 118, ma la donna era senza vita. E non è escluso che lo fosse da alcuni giorni.