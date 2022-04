Giambrone: “Perché le primarie per la Regione e non per Palermo?”

Il vice sindaco non comprende la decisione del partito: "I gazebo avrebbero valorizzato le anime del centrosinistra impegnate in questa competizione elettorale"

PALERMO – “È singolare che a Palermo non si è riusciti a organizzare le primarie per il candidato sindaco nonostante in tanti lo chiedessimo da sei mesi e invece in poco tempo si decide di farle per scegliere il candidato alla presidenza della Regione siciliana”. A dichiararlo è Fabio Giambrone, vicesindaco di Palermo, da sempre a fianco di Leoluca Orlando, ed esponente del Pd.

“È una cosa inspiegabile, ancora non ho capito il motivo di questa mancata scelta per Palermo, anche perché i gazebo avrebbero valorizzato le tante anime del centrosinistra impegnate in questa competizione elettorale – aggiunge Giambrone -. È stata una occasione persa, fermo restando che attorno a Franco Miceli c’è unità e compattezza da parte della coalizione”.

Giambrone manifesta perplessità sull’ipotesi di fare le primarie regionali a luglio, come suggerito dal vice segretario Peppe Provenzano: “Ho qualche dubbio, tanta gente sarà al mare”.