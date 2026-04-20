 Giarre, arrestato dalle fiamme gialle il latitante Salvatore Chisari
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Giarre, arrestato dalle fiamme gialle il latitante Salvatore Chisari

GUARDIA FINANZA auto
Deve scontare 5 anni per tentato omicidio
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

CATANIA – Il latitante Salvatore Chisari, di 44 anni, è stato arrestato a Giarre dai militari della guardia di finanza del nucleo Pef di Catania e della compagnia di Riposto.

Era ricercato in esecuzione di due ordini di carcerazione emessi lo scorso marzo: per un furto aggravato a un esercizio commerciale di San Giovanni la Punta e per una condanna definitiva a cinque anni e due mesi di reclusione per tentato omicidio.

La sentenza è quella emessa nel processo scaturito dalla sparatoria tra gruppi mafiosi contrapposti, i Cursoti milanesi e il clan Cappello, dell’8 agosto 2020 nel rione Librino di Catania in cui morirono due persone e ci furono diversi feriti.

Chisari è stato catturato in una villa di Giarre in cui si nascondeva per evitare l’arresto. Dopo la cattura è stato condotto nel carcere di Bicocca.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI