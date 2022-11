Giarre, scappa al posto di blocco con cocaina e 3 mila euro

Il "materiale" posto sotto sequestro dai militari

L'arresto è dei militari della Compagnia di Giarre: il ragazzo aveva anche nascosto per strada altri 5 chili di marijuana

GIARRE. Si è conclusa con l’arresto e la traduzione ai domiciliari la notte brava di un diciottenne, che non si è fermato all’alt dei militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Giarre in via Fleming e ha dato vita a una spericolata fuga per le strade della città con la sua Lancia Y, evidentemente per non far scoprire la droga, 20 grammi di cocaina, e il denaro di cui era in possesso, poco meno di 3 mila euro.

Secondo quanto reso noto dai militari, stanotte i carabinieri erano impegnati in una comune attività di prevenzione, quando il ragazzo, anziché fermarsi alla paletta ha accelerato costringendoli a un inseguimento che avrebbe, tra l’altro, “messo in grave pericolo l’incolumità dei militari operanti e di altri utenti della strada presenti lungo il tragitto a causa della sua guida spericolata”.

L’inseguimento si è concluso in via Trieste, all’angolo con via Catania, dove il diciottenne, sceso dall’auto, ha provocato a scappare a piedi liberandosi di un borsello. Ovviamente i carabinieri dopo un po’ lo hanno intercettato e arrestato. Nel borsello, come detto, aveva 20 grammi di cocaina, oltre a 6 di marijuana. Nella macchina, in un altro borsello, 2.905 euro in contanti, che i carabinieri ritengono il provento dell’attività di spaccio.

A quel punto il diciottenne ha deciso di vuotare il sacco e ha indicato ai militari un nascondiglio nella vegetazione, in un tratto sterrato della via Sebastiano Lisi, dove avrebbe custodito un barattolo di vetro, nascosto in un sacchetto di plastica, contenente cinque chili di marijuana.