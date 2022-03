Giarre, “Dubbi costituzionali sulle nomine”: Patané solleva il caso

Polemiche in consiglio comunale sulle determine firmate dal neosindaco Cantarella.

GIARRE – Presunte incostituzionalità circa la determine cha hanno permesso al sindaco Leo Cantarella di avvalersi dell’esperto giuridico e dell’esperto contabile. Solleva il caso il consigliere Leo Patané, capogruppo di Noi per Giarre. “In entrambe le determine viene posto a fondamento del conferimento dell’incarico l’art. 9 comma 1 della Legge Regionale n. 5/2021 – spiega – Orbene proprio l’art. 9 comma 1, con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 15/03/2022, è stata dichiarato incostituzionale per contrasto con l’art. 97 della Costituzione che garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione”.

Spiega ancora Patané: “La Corte Costituzionale ha precisato che trattandosi di incarichi di tipo fiduciario conferiti dal Sindaco a supporto dell’attività gestionale degli Uffici, non viene rispettato il principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico spettante al Sindaco e la funzione gestionale riservata ai funzionari per la quale non è ammessa ingerenza di carattere politico. Pertanto – conclude – le due nomine sono da considerare ormai nulle”.