Gigi D’Alessio annuncia nuove date a Palermo e Taormina

In totale le serate in compagnia del cantante saranno ben sette

PALERMO – Prosegue il successo di “Dove c’è il sole tour”, la nuova tournée estiva di Gigi D’Alessio che a grande richiesta annuncia due nuove date a settembre in Sicilia: al fitto calendario vanno ad aggiungersi il poker a Palermo con un appuntamento il 1ᵒ settembre al Teatro di Verdura, insieme ai concerti del 17, 18 e 19 agosto, il raddoppio a Taormina (ME), oltre al live del primo agosto, il 3 settembre al Teatro Antico.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti abituali

D’Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio(tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

In Sicilia saranno così 7 i concerti, organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita:

TAORMINA – TEATRO ANTICO

Martedì 01 agosto ore 21.30 – Sotto il Vulcano Fest

Domenica 3 settembre ore 21.30 – Sotto il Vulcano Fest

PALERMO – TEATRO DI VERDURA

Giovedì 17 agosto ore 21.00- Green Pop Festival

Venerdì 18 agosto ore 21.00 – Green Pop Festival

Sabato 19 agosto ore 21.00 – Green Pop Festival

Venerdì 1 settembre ore 21.00 – Green Pop Festival

AGRIGENTO – TEATRO VALLE DEI TEMPLI

Domenica 20 agosto ore 21.00 – Festival il Mito, in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi

“Dove c’è il sole Tour” è prodotto da GGD e Friends & Partners

RTL 102.5 è partner ufficiale di tutti i concerti