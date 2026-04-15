Mafia, Natoli replica a De Luca: “Dimostrerò la mia estraneità”

L’ex pm indagato per favoreggiamento

PALERMO – “Dimostrerò la mia totale estraneità alle accuse”. L’ex magistrato Gioacchino Natoli replica alle dichiarazioni del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, ascoltato in Commissione Antimafia nell’ambito delle indagini sulle stragi del ’92.

Natoli, indagato per favoreggiamento alla mafia, è accusato dai pm nisseni di avere insabbiato l’inchiesta “mafia appalti” per favorire imprenditori collusi con Cosa nostra. L’ex pm respinge le contestazioni e parla di ricostruzioni “ipotetiche” e non supportate da verifiche adeguate.

Nel suo intervento, Natoli contesta il presunto movente indicato dall’accusa, secondo cui avrebbe agito per ottenere avanzamenti di carriera. “Se mai fosse esistita una ‘promozione’, facevo già parte da anni del livello più alto della magistratura palermitana”, sostiene, ricordando la propria attività nel pool istruttorio e gli interrogatori a collaboratori di giustizia di primo piano.

L’ex magistrato cita inoltre atti giudiziari che, a suo dire, smentirebbero l’ipotesi accusatoria, come richieste di mandati di cattura nei confronti di esponenti mafiosi.

“Tutelerò il mio onore”

Natoli richiama anche un passaggio delle dichiarazioni del procuratore De Luca, che avrebbe ammesso un errore su alcuni provvedimenti relativi alla gestione di intercettazioni negli anni Novanta.

“Non consentirò di passare alla storia come un indagato archiviato”, afferma, annunciando iniziative nelle sedi competenti per difendere la propria reputazione. L’ex pm contesta infine la diffusione di accuse in una fase che, sottolinea, dovrebbe essere coperta da segreto istruttorio.