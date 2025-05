Gioiosa Marea si prepara ad accogliere Michele Zarrillo: concerto ad agosto

Si esibirà live in piazza Cavour

GIOISA MAREA (MESSINA) – Dopo il grande successo del tour invernale Michele Zarrillo riparte in primavera con nuove date.

Il tour celebra tre decadi di “Cinque giorni”, un evergreen che non smette di conquistareintere platee e generazioni, e sarà un’occasione per incontrare sia i fan storici che quelli più giovani, che lo hanno scoperto negli ultimi anni.

Tra le nuove date del calendario, in continuo aggiornamento, l’artista sarà in concerto per il Ferragosto Gioiosano il 15 agosto 2025 a Gioiosa Marea, in provincia di Messina. L’evento si terrà in Piazza Cavour a ingresso gratuito ed è organizzato dal Comune di Gioiosa Marea in collaborazione con Puntoeacapo e con Gianfaby Production.

A distanza di 30 anni dall’uscita (fu pubblicato per la prima volta a febbraio del 1994), ‘Cinque giorni’ non solo è tornato in auge (diventando virale sui social soprattutto tra i giovanissimi), marecentemente ha conquistato l’ennesimo Disco d’Oro. Scritta dallo stesso Michele Zarrillo insieme a Vincenzo Incenzo, il brano è uno dei più rappresentativi dell’intera carriera dell’artista, raggiungendo uno straordinario successo di vendite ed entrando di diritto tra i classici della canzone italiana. Fa parte del quarto album della discografia di Zarrillo (‘Come uomo tra gli uomini’) evenne presentato al pubblico durante il 44º Festival di Sanremo, nella sezione Campioni, classificandosi al 5º posto. Sia Fiorello (nel 1995) che Laura Pausini (nel 2006) hanno realizzato unacover del brano, inserendolo nei loro album.

Un altro suo classico, “Una rosa blu”, ha anch’esso conquistato, il 14 ottobre 2024, un “inaspettato” ulteriore Disco d’Oro, a riprova della contemporaneità della sua musica.

Il live sarà un modo per scoprire e riscoprire un artista con una carriera e un repertorio come ancora pochi nella musica italiana d’autore, ricchissimo di successi e di classici intramontabili.Oltre due ore di spettacolo in cui non mancheranno le canzoni degli ultimi album che tante soddisfazioni gli hanno regalato. Un’occasione imperdibile per apprezzarne dal vivo il grande talento, le sue doti di musicista e compositore, oltre che le qualità interpretative, toccanti e virtuose allo stesso tempo.

Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) un eccezionale team di musicisti di alto livello: Roberto Guarino (chitarre e voce), Andrea Valentini (chitarre e voce), Andrea Rongioletti (pianoforte e tastiere), Danilo Fiorucci (basso e contrabbasso elettrico), Pino Vecchioni (batteria), Andrea De Luca (violino). Produzione Musicale Michele Zarrillo eAlessandro Canini. Organizzazione e Produzione del tour sono firmate da Big Joe.