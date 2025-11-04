Giorgia Meloni pubblica la sua dichiarazione 2025: redditi più che dimezzati

Nel documento, lo stato civile della premier è oscurato con un pennarello nero

Calo marcato nei redditi della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha reso pubblica in anticipo la propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2025, già disponibile sul sito della Camera dei deputati.

Il documento, firmato il 28 ottobre, mostra un reddito complessivo di 181.031 euro, in netta diminuzione rispetto ai 459.460 euro dell’anno precedente, ai 293.531 euro dichiarati nel 2023 e ai 160.706 euro del 2022, anno della sua elezione a Palazzo Chigi.

Il calo, secondo quanto emerge, sarebbe legato alla riduzione dei proventi derivanti dai diritti d’autore dei libri pubblicati negli anni scorsi, “Io sono Giorgia” (2021) e “La versione di Giorgia” (2023), che avevano contribuito a far salire le entrate complessive.

Giorgia Meloni, i dettagli della sua dichiarazione dei redditi

Accanto alla dichiarazione fiscale, la premier ha trasmesso anche il modulo relativo alle variazioni patrimoniali. Rispetto al 2024, Giorgia Meloni segnala una sola novità: l’acquisto definitivo di una nuova abitazione, indicata come prima casa, nel quartiere Eur-Tre Pini, a Roma.

Per comprare l’immobile, la presidente del Consiglio ha acceso un mutuo ipotecario con Banca Mediolanum per poi trasferirlo in un altro istituto di credito.

Nel dettaglio, il quadro Rn della dichiarazione relativo all’Irpef evidenzia un reddito imponibile di 178.371 euro e un’imposta lorda pari a 69.340 euro. Le detrazioni complessive ammontano a 6.274 euro, di cui 4.579 euro per spese legate a interventi di recupero edilizio, la stessa cifra dichiarata anche l’anno scorso.

Figurano inoltre 415 euro di detrazioni per “erogazioni liberali”, ossia i contributi volontari che la premier e gli altri parlamentari di Fratelli d’Italia destinano al partito.

Oscurati stato civile e firma della premier

Nel documento diffuso sul sito di Montecitorio, gli uffici della Camera hanno provveduto – come avviene per tutti i deputati – a coprire con un tratto di pennarello nero sia lo stato civile della premier sia la sua firma.

