Giorgia Meloni ha l’influenza: rinviata la conferenza stampa bis

Il nuovo slittamento

ROMA– Giorgia Meloni ancora non si sente bene. Per la seconda volta è saltata la conferenza stampa di fine anno della premier, alle prese con problemi di salute da ormai una decina di giorni, in pratica da dopo il comizio con cui domenica 17 dicembre ha chiuso Atreju.

L’annuncio del nuovo forfait è arrivato alla vigilia dell’atteso appuntamento con la stampa parlamentare, che era già stato rinviato il 21 e ora rischia di slittare a dopo l’Epifania, quando riprenderanno i lavori del Parlamento. In attesa di comunicazioni ufficiali, secondo le poche indiscrezioni che filtrano si tratta di una “recrudescenza dello stato influenzale”.