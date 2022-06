Giornalisti: Assostampa e Diocesi Acireale contro le fake news

"La Chiesa ha il dovere di stare al passo con i tempi", ha detto monsignor Antonino Raspanti.

ACIREALE – Assostampa Catania e Diocesi di Acireale hanno stipulato un accordo per avviare una serie di iniziative di formazione e informazione finalizzate a contrastare le fake news e l’hate speech durante un incontro in Vescovado al quale hanno partecipato il segretario provinciale dell’Assostampa di Catania, la Tesoriera Maria Torrisi e il direttore dell’ufficio per la pastorale delle comunicazione sociali don Arturo Grasso.

“La Chiesa – ha detto Mons. Raspanti – ha il dovere di stare al passo con i tempi. Il Papa, durante il recente incontro con vescovi e sacerdoti siciliani, ha ribadito con forza di abbandonare il torpore delle consuetudini e abbracciare nuove iniziative per avvicinarci alla societa’ moderna: solo cosi’ riusciremo ad essere inclusivi e concreti”.

Per Romeo “e’ ormai indispensabile creare occasioni di incontro per spiegare la differenza tra informazione e ‘bufale’ e soprattutto come accorgersene. Giornali e televisioni, ma anche radio e siti on-line vivono una stagione di crisi, non soltanto economica, ma anche di diffusione per via dei social che si spacciano per fonti d’informazione a costo zero. La stampa ha il compito, adesso piu’ che in passato, di proteggere la verita’ e di contrastare l’avanzamento dell’omologazione, dell’appiattimento e della mistificazione delle notizie: per questo siamo grati al vescovo di Acireale per aver individuato in Assostampa le professionalita’ per avviare iniziative concrete finalizzate alla crescita di questa consapevolezza”.