Giornalisti, eletti i tre delegati siciliani all’assemblea Inpgi

Sono Roberto Ginex, Sergio Magazzù e Vincenzo Lombardo

PALERMO – Sono stati eletti i delegati che andranno a far parte dell’Assemblea generale del nuovo INPGI, l’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani. La Sicilia è stata chiamata ad eleggere tre consiglieri.

Al termine dello scrutinio elettronico sono risultati eletti Roberto Ginex, free lance, con 576 voti, il candidato più votato d’Italia, Sergio Magazzù, di Messina, giornalista de ‘La Sicilia’, con 502 voti, e Vincenzo Lombardo, addetto stampa della Fondazione Giglio di Cefalù (Palermo), con 352 voti. Quarto e non eletto Orazio Raffa di Messina, con 308 preferenze.

La Sicilia, con il 60,81 per cento, è stata la terza regione italiana come partecipazione al voto, con 914 votanti su oltre 1500, dietro all’Abruzzo 70,38 per cento e Basilicata 66,31 per cento. I delegati eletti all’Assemblea, saranno chiamati ad eleggere i primi di luglio i 5 componenti del consiglio di amministrazione e i 47 componenti del consiglio di indirizzo generale. Nel nuovo Inpgi, che si occupa esclusivamente di lavoro autonomo, non sono più presenti i rappresentati nominati dalla Fnsi e dalla Fieg.