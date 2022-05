Giornalisti, l’Ordine consegna medaglie a iscritti da 50 anni

"Un momento di condivisione e di festa per il traguardo raggiunto dai colleghi"

PALERMO – Si è svolta questa mattina presso la sede dell’Ordine dei giornalisti Sicilia, in via Bernini a Palermo, la cerimonia di consegna delle medaglie ai giornalisti iscritti all’Ordine da 50 e 35 anni. “Un momento di condivisione e di festa per il traguardo raggiunto dai colleghi. L’Ordine ha dovuto attendere per potere procedere a questa premiazione, rinviata a causa della pandemia. Quella di oggi e’ dunque per noi una festa particolarmente attesa oltre che un momento in cui i giornalisti siciliani si riscoprono comunita’”, ha commentato il presidente dell’Odg Sicilia Roberto Gueli.

Presenti i consiglieri dell’Odg Sicilia e i consiglieri dell’Ordine nazionale Riccardo Arena e Giulio Francese. I riconoscimenti, per gli iscritti all’albo professionisti da 50 anni, sono andati a Nonuccio Anselmo, Franco Nicastro e Giuseppe Siragusa.

Per i pubblicisti iscritti da 50 anni medaglie a Calogero Argento, Anna Maria Barbera Mazzola, Salvo Bella, Francesco Caminiti Puglisi, Salvatore Castelli, Diego Castronovo, Luigi Francesco Fabbrini, Giuseppe Malandrino, Salvatore Marchese, Francesco Giuseppe Messina, Giovanni Pavone, Pietro Violante. Per i professionisti iscritti da 35 anni medaglie a Francesco Fabio Albanese, Roberto Alajmo, Caterina Rita Ando’, Vincenzo Bajardi, Vincenzo Bassi, Giuseppe Bonaccorsi, Gaspare Borsellino, Loredana Cacicia, Santo Calisti, Caterina Caltagirone, Fabrizio Carrera, Ivan Cicala, Maria Laura Crescimanno, Dario Fidora, Michele Guccione, Francesco La Rosa, Leonardo Lodato, Antonello Longo, Angelo Mangano, Aldo Mantineo, Pietro Melati Chiappara, Angelo Meli, Vincenzo Morgante, Carla Muliello, Gerlando Palazzotto, Domenico Paolo Patti, Salvatore Pernice, Graziella Pulvirenti, Gaetano Rizzo, Antonella Romano, Gaetano Savatteri.

Per i pubblicisti iscritti da 35 anni medaglie a Nicola Arrigo, Maria Arruzza, Giuseppa Asta, Giuseppe Blundo, Giuseppe Buscema, Pietro Massimo Busetta, Calogero Caltagirone, Concetta Cantone, Luigi Massimo Castagna, Faro D’Anna, Francesco Paolo Di Marco, Pasquale Di Tommaso, Franco Donarelli, Rosario Francesco Faraci, Santino Franchina, Antonio La Spina, Antonino Biagio Lo Castro, Ignazio Maiorana, Salvatore Mandracchia, Andrea Naselli, Franco Oddo, Vincenzo Provenzano, Giuseppe Riggio, Rosa Rubino, Carmelo Santonocito, Giuseppe Scorciapino, Vincenzo Signorelli, Francesca Taormina, Daniele Tranchida, Salvatore Trombatore.