 Giornalisti, oggi anniversario dell'uccisione mafiosa di Pippo Fava
Il ricordo dell'Assostampa Sicilia e della sezione provinciale di Catania
CATANIA
di
CATANIA – Ricorre oggi il 42esimo anniversario dell’assassinio di Pippo Fava. Giornalista, scrittore e fondatore de “I Siciliani”, fu ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio 1984.

Assostampa Sicilia e la sezione provinciale di Catania lo ricordano “come esempio di giornalismo libero, rigoroso e coraggioso”. “Capace di raccontare i rapporti tra mafia, affari e potere“. “La sua attività resta una lezione sempre attuale per le nuove generazioni di giornalisti”, sottolinea la segreteria regionale.

La commemorazione a Catania

Una delegazione del sindacato unitario dei giornalisti, guidata dal vicesegretario regionale, Filippo Romeo, e dalla segretaria provinciale di Catania, Francesca Aglieri Rinella, parteciperà oggi alla commemorazione davanti alla lapide che ricorda l’omicidio, dove il giornalista è stato ucciso.

“Un’occasione per riflettere – ribadisce Assostampa Sicilia – sui tanti tentativi di limitare la libertà di stampa, perché difendere il diritto dei cittadini ad essere informati significa onorare fino in fondo l’eredità di Pippo Fava e tutelare la democrazia”.

