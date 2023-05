Giornata della Croce Rossa, domenica in piazza anche a Palermo

Dalle 10 alle 18 accanto al teatro Massimo

2' DI LETTURA

L’8 maggio è la Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. In occasione di questa importante ricorrenza, a Palermo, per agevolare i cittadini in un giorno festivo, il Comitato CRI locale organizza una manifestazione che si svolgerà domenica 7 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in Piazza Verdi (lato ufficio postale) per far conoscere alle persone le tante attività svolte quotidianamente dai volontari in favore della collettività. L’attività della Croce Rossa non si limita infatti al solo soccorso sanitario ma, inoltre, abbraccia ben 6 aree tematiche: Salute, Sociale, Emergenza, Principi e Valori, Giovani e Sviluppo.

La manifestazione si aprirà alle ore 10 con l’inaugurazione della giornata, alla presenza dei rappresentanti del Comitato di Palermo. Dalle 10.30 in poi seguiranno diversi momenti di informazione, divulgazione, e dimostrazioni pratiche di alcune attività gestite dalla Croce Rossa. Inoltre, per tutta la giornata, sarà operativo un punto informazioni per gli avventori che potranno chiedere come diventare volontari, guardare dei video che mostrano come agiscono i volontari, o semplicemente dar spazio alle proprie curiosità sulle attività di un Comitato CRI.

Tra i tanti momenti d’interazione con il pubblico, sono previste dimostrazioni e giochi, sia per grandi che per piccoli. Sarà possibile assistere a dimostrazioni di Primo Soccorso, simulazione RCP (mass training) con coinvolgimenti dei visitatori nel simulare il massaggio cardiaco (ogni 90 minuti, a partire dalle 10.30, una dimostrazione), provare la comunicazione tecnica via radio, visitare un’ambulanza e conoscere le dotazioni di bordo. Guardare da vicino una Torre-Faro, mezzi tecnici come il pick up per i luoghi più impervi, e visitare la Sala Operativa Mobile delle Operazioni Emergenza e Soccorso.

Per i ragazzi ed i bimbi un programma interamente dedicato! Presentazione del progetto CRI-MIM e presentazione dell’offerta formativa CRI; Educazione alla Sessualità, identità di genere e IST. ed ancora, Prevenzione degli Incidenti con la possibilità di indossare gli Alcolvista per comprendere cosa cambi nel guidare sotto effetto sia di droga che di alcol. I volontari illustreranno vari progetti che si svolgono in Comitato, tra questi: Progetto “Anche IO Posso”, verrà omaggiata la carta umanità e dei libri (fino ad esaurimento scorte). Inoltre, nel pomeriggio, si svolgeranno alcune attività del Progetto 8-13 dalle 15.00 alle 17.00 i “piccoli volontari CRI” eseguiranno un’attività CRI della durata di circa 20 minuti.

Previsti inoltre, anche alcuni momenti di divulgazione sul DIU (Diritto Umanitario Internazionale) del quale la Croce Rossa è detentrice, attraverso Istruttori DIU abilitati.

Sarà un grande momento di festa e di dialogo con la città, che torna dopo lo stop dovuto alla pandemia. Un lungo periodo che ha visto tutti i volontari della CRI impegnarsi senza sosta per la popolazione. Impegno che proprio in questi giorni ha visto la Croce Rossa Italiana ricevere un importante riconoscimento dal Presidente della Repubblica, con la consegna della Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica.