Giornata internazionale contro al violenza sulle donne

Al teatro Politeama

Lunedì 24 Novembre 2025, alle 20.30, al Teatro Politeama di Palermo Sikania Eventi ETS presenta un evento nazionale che è più di un semplice spettacolo. E’ un atto profondo, impegno civile e solidarietà. Un inno alla resilienza nel cuore di Palermo.

Il ricavato totale verrà interamente devoluto all’associazione di volontariato “La Perla Rosa” che assiste con dedizione più di 150 famiglie bisognose della città di Palermo, offrendo un supporto economico ad adulti e bambini in difficoltà.

Presenta Maria Corso. Con la partecipazione di Treephase Band. Partecipazione della scuola di danza Asd The Queen of Dance di Noemi Santoro e l’esibizione degli allievi con disabilità.

Ospiti di caratura nazionale come Daria Biancardi. La sua esibizione sarà un esplosione di soul, blues e gospel che evoca le radici più profonde della “Voce nera”. Gatto Panceri, cantautore, chitarrista e compositore italiano. I suoi testi sono introspettivi e le melodie delle sue canzoni mescolano pop, rock e atmosfere acustiche. Salirà sul palco del Politeama anche Sinera (Giorgia Esposito) una giovane cantante emergente napoletana già nota per la sua musica, un’espressività intensa e temi che viaggiano dalla solitudine all’amore. Aida Satta Flores, cantautrice italiana pop-rock e folk.

L’anima di un progetto di vita nasce con un’etica che trasforma la passione in azione in questo cammino di speranza, cercando di fornire un supporto pratico ed emozionale. Un meccanismo virtuoso in continua evoluzione, un ponte di solidarietà che parla di storia, cultura e attualità per dire stop alla violenza sulle donne. Un impegno che si estende alla ricerca di cure per il cancro, la talassemia, e nel supporto per varie forme di disabilità, in particolare lo spettro dell’autismo, destinando i fondi ricavati alle più importanti frontiere della scienza medica.