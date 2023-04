Giornata mondiale autismo, Mattarella all’apertura di un locale PizzAut

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monza al nuovo ristorante “PizzAut”, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Applausi e cori per il capo dello stato da parte dei ragazzi che hanno urlato "Presidente, sei uno di noi"

1' DI LETTURA Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Monza per partecipare all’apertura di PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi affetti da sindrome autistica, che apre la sua seconda sede dopo quella di Cassina de’ Pecchi. L’inaugurazione si tiene in occasione della Giornata mondiale sull’autismo che ricorre oggi. Applausi e cori per il capo dello stato da parte dei ragazzi che hanno urlato “Presidente, sei uno di noi”. “Grazie, è un complimento”, ha detto Mattarella che ha degustato alcuni piatti sottolineando che “tutti si devono poter realizzare”. Intanto, la premier Meloni annuncia lo stanziamento di 77 milioni per migliorare la qualità della vita di chi è affetto dalla sindrome dello spettro autistico.

