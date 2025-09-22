Giornata nazionale della Pasta alla Norma: la presentazione

All'interno dell’Istituto Alberghiero Karol Wojtyła

CATANIA – Stamattina, all’Istituto Alberghiero Karol Wojtyła, presentata ufficialmente la Giornata Nazionale della Pasta alla Norma. A raccontare l’iniziativa sono intervenuti: Andrea Milazzo (CNA Catania), Giovanni Trimboli (Ristoratore), Enzo Bianco (presidente consiglio nazionale ANCI),

Prof.ssa Rita Donatella Alloro (dirigente scolastica), Vincenzo Mannino (presidente Ass. Cuochi e Pasticceri Etnei).

Un programma ricchissimo: contest per gli studenti degli istituti alberghieri Convegno al Palazzo della Cultura. Coinvolgimento di bar e ristoranti catanesi per celebrare il piatto simbolo della città Testimonial di questa edizione sarà Enzo Bianco, politico di lungo corso e grande appassionato della cucina tradizionale siciliana.

La Giornata Nazionale della Pasta alla Norma si aprirà martedì 23 settembre con il contest non competitivo “La Pasta alla Norma in tutte le salse” che vedrà protagonisti gli studenti dell’istituto alberghiero “Karol Whojtila.

Nel pomeriggio si svolgerà al palazzo della cultura un convegno sul tema “la pasta alla Norma, dalle origini ad oggi. L’evoluzione della cucina com temporanea legata alle tradizioni.