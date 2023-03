Giornata del rene, a Catania screening gratuiti

La Croce Rossa in piazza con un ambulatorio, ai controlli potranno accedere anche i senza fissa dimora

1' DI LETTURA

CATANIA – Anche Catania aderisce alla Giornata Mondiale del Rene. Il Comitato etneo della Croce Rossa Italiana sarà presente, insieme alla Fondazione Italiana del Rene, domani in piazza Università dalle 8:30 alle 13. Sarà possibile eseguire screening gratuiti per attività nefrologica che verranno estesi anche ai senza fissa dimora. In piazza ci saranno un gazebo e un ambulatorio mobile.

“Prenderci cura degli altri è il nostro obiettivo – dice il presidente del comitato di Catania Stefano Principato – siamo felici di estendere le visite anche ai senza fissa dimora perché la salute va tutelata e garantita a tutti”.

L’edizione 2023 della Giornata Mondiale del Rene vuole sottolineare come sia necessario adottare strategie sanitarie integrate che diano priorità alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla gestione delle malattie non trasmissibili, comprese le malattie renali.

Negli ultimi anni, la pandemia di COVID-19 ha fornito un chiaro esempio delle sfide affrontate dai sistemi sanitari nel fornire servizi sanitari essenziali ai pazienti con malattie non trasmissibili.

L’impatto del COVID-19 sul sistema sanitario ha messo a dura prova questa popolazione vulnerabile, che ha dovuto affrontare il rischio di contrarre l’infezione durante le visite alle strutture sanitarie, o addirittura la sospensione o l’annullamento delle cure non COVID-19 dovute ai limiti di capacità del servizio sanitario e alle politiche di blocco. Tra questi pazienti anche molti con patologie ai reni.