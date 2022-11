Giovane scomparsa a bordo della nave: sentito il fratello

Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere della nave, che potrebbero aver inquadrato la giovane

PALERMO – Una ragazza di vent’anni, di nome Gaia, è scomparsa durante la traversata della nave della GNV tra Genova e Palermo, partita dal capoluogo ligure la sera di giovedì. La nave è regolarmente attraccata al porto di Palermo intorno alle 19.30 di ieri, ma non si sa dove sia finita la giovane Gaia.

Durante il viaggio infatti la ragazza, residente in provincia di Cremona, è scomparsa. Il primo ad accorgersi dell’assenza è stato il fratello con cui viaggiava. Il ragazzo, la mattina di venerdì, ha notato l’assenza dalla cabina della sorella ma ha atteso un po’ prima di dare l’allarme perché pensava che fosse in giro sulla nave, ma non vedendola tornare, intorno alle 10, ha dato l’allarme.

Da lì sono partite le ricerche a bordo che, però, non hanno dato l’esisto sperato. All’arrivo della nave al porto di Palermo le ricerche sono andate avanti con l’impiego di uomini della guardia costiera, i vigili del fuoco e i cani molecolari che hanno setacciato in lungo e largo la nave. Le operazioni di sbarco dalla Suprema si sono protratte per diverso tempo per via dei controlli minuziosi di mezzi e persone, alla ricerca di qualche elemento che potesse chiarire il giallo.

Gli inquirenti hanno anche ascoltato il fratello. Il ragazzo era in uno stato confusionale, ma è comunque riuscito a ricostruire le ultime ore sulla nave. Sembra che i due ragazzi non abbiano fatto amicizia con nessuno giovedì sera durante la traversata. Avrebbero fatto un giro per i ponti prima di andare a latto. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere della nave, soprattutto quelle sui ponti che potrebbero aver inquadrato la ragazza e chiarire cosa sia accaduto. Il 15enne è stato affidato ad uno zio che era al porto.