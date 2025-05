Mattarella: “Dare continuità allo sradicamento della mafia”

Tutti i messaggi per la strage di Capaci

PALERMO – “‘La mafia, come ogni fatto umano, ha avuto un inizio ed avrà anche una fine’: questo ripeteva Falcone, sollecitando coerenza e impegno educativo, spronando chiunque nella società a fare la propria parte insieme alle istituzioni, a ogni livello”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 33° anniversario della strage di Capaci.

Il presidente della Repubblica: “Tenere alta la vigilanza”

“La mafia ha subìto colpi pesantissimi – ha aggiunto il capo dello Stato – ma all’opera di sradicamento va data continuità, cogliendo le sue trasformazioni, i nuovi legami con attività economiche e finanziarie, le zone grigie che si formano dove l’impegno civico cede il passo all’indifferenza”.

Il presidente della Repubblica ha ribadito che bisogna “tenere sempre alta la vigilanza, coinvolgendo le nuove generazioni nella responsabilità di costruire un futuro libero da costrizioni criminali”.

Meloni: “Il governo è in prima linea nella lotta alla mafia”

“Il 23 maggio è la Giornata della Legalità, in memoria delle vittime della mafia. Ricordiamo Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, tutti coloro che hanno sacrificato la vita per difendere i valori della legalità. E con loro, ogni vittima caduta per mano mafiosa”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, postando una foto di Giovanni Falconi e la frase “Gli uomini passano, le idee restano”.

“Il loro esempio e il loro ricordo – scrive – continuano a guidare la nostra azione. Anche in loro nome, il governo è e sarà sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di criminalità. Senza tregua, senza compromessi. Non dimentichiamo”.

Metsola: “Ha pagato con la vita il prezzo della verità”

“Il magistrato Giovanni Falcone era un coraggioso combattente che si rifiutò di tacere. E ha pagato con la vita il prezzo della verità. A 33 anni dalla strage di Capaci, rendiamo omaggio alla sua memoria, e a quella di tutte le vittime della mafia. La sua eredità è fonte di ispirazione. Non lo dimenticheremo mai.” Lo ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

La Russa: “Falcone simbolo dello Stato”

“La strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, segna una delle pagine più drammatiche della nostra storia repubblicana: il giudice Giovanni Falcone ucciso in un attentato insieme alla moglie, Francesca Morvillo, e agli agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Colpiti dalla mafia perché simboli di uno Stato che non si arrende alla criminalità”. Così su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Insieme a Paolo Borsellino e a tanti altri servitori dello Stato, Falcone ha incarnato e rappresenta tuttora, la forza della legalità, il coraggio della giustizia, l’esempio di chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte. Un’eredità morale importante che la nazione ha il dovere di custodire e tramandare di generazione in generazione. Oggi, a distanza di 33 anni, ne rinnoviamo il ricordo e ci stringiamo con affetto ai familiari delle vittime”.

Fontana: “Il 23 maggio è una pagina tragica della nostra storia”

“Nel trentatreesimo anniversario della strage di Capaci, il mio pensiero va alle vittime della violenza mafiosa e alle loro famiglie, cui rinnovo la mia profonda vicinanza”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, nella Giornata della Legalità.

“Ricordo con gratitudine e commozione – continua – Giovanni Falcone, magistrato e servitore dello Stato, la moglie Francesca Morvillo, anch’ella magistrato di straordinaria umanità e rigore, e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Voglio ricordare anche le parole di Re Carlo III, pronunciate il 9 aprile nell’Aula della Camera: Falcone è stato un ‘leggendario procuratore antimafia’. Il 23 maggio 1992 resta una pagina tragica e incancellabile della nostra storia. Ricordarla oggi significa riaffermare con forza il dovere di contrastare ogni forma di criminalità organizzata e di promuovere, con determinazione, la cultura della legalità e la piena consapevolezza storica, in particolare tra i giovani”.

Colosimo: “Atti del Maxiprocesso sono un’opera monumentale”

“Abbiamo deciso di pubblicare tutti gli atti del maxiprocesso alla mafia non solo per esporli nella libreria del museo della fondazione Falcone, ma anche per rendere fruibile un’opera monumentale. Il maxiprocesso a Cosa nostra svelò i gangli della mafia ed è una testimonianza tangibile del modo lavorare del pool antimafia di Giovanni Falcone“. Lo ha detto la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo durante le commemorazioni della strage di Capaci organizzate a Palazzo Jung, sede del Museo del Presente, dalla Fondazione Falcone.

Maria Falcone: “Ci voleva un museo che racchiudesse la memoria”

“Oggi sono contenta, in 33 anni ho girato in lungo e in largo l’Italia, la mia grande preoccupazione, a pochi giorni dalla morte di Giovanni, era che si disperdesse il loro patrimonio. Ci voleva un museo che racchiudesse le loro memorie, il museo del presente ora è una realtà”. Così Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone e Borsellino, in apertura delle celebrazioni, nel Palazzo Jung a Palermo, per il 33/esimo anniversario della strage di Capaci. Presenti i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia Carlo Nordio, e della Cultura Alessandro Giuli.

Galvagno (presidente Ars): “La Sicilia non dimentica”

“A 33 anni dalla strage di Capaci, il ricordo di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro è ancora indelebile”. Così il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.

“Il loro sacrificio ha segnato per sempre la storia della nostra terra scuotendo le coscienze di un popolo che sembrava rassegnato. Ecco perché la Sicilia non dimentica”, ha detto.

“Ma tutti, a partire da chi ha ruoli di responsabilità nelle istituzioni e nella società – aggiunge il presidente Galvagno – abbiamo il dovere di continuare a custodire e tramandare quei valori di giustizia, coraggio e libertà incarnati da Giovanni Falcone e da quanti non hanno chinato la testa fino all’estremo sacrificio. La loro memoria sia sempre d’esempio per combattere insieme, quotidianamente e in ogni modo, contro tutte le forme di mafia e di sopraffazione”.

Barbagallo (Pd): “La mafia non è affatto invincibile”

“Il 23 maggio è il giorno del ricordo di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. È il giorno del dolore per quell’atroce esplosione che squarciò in due l’autostrada e che fu l’inizio della sfida estrema lanciata da cosa nostra allo Stato. Ma il 23 maggio è anche il giorno della riscossa, del risveglio delle anime dei siciliani, e dell’Italia tutta”.

Lo dichiara il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che oggi a Palermo presenzierà alle iniziative della Fondazione Falcone, organizzate nel XXXIII anniversario della strage di Capaci.

“Falcone – aggiunge – diceva: ‘La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. Tanti successi ha conseguito lo Stato da allora, numerosi gli arresti eccellenti, l’ala stragista della mafia è stata decapitata. Ma non bisogna abbassare la guardia, c’è ancora – conclude – tanto da fare per liberare la Sicilia”.

Oggi alle 17:58 le attività congressuali del Pd si fermeranno, nei circoli delle 6 federazioni al voto oggi, per un minuto di silenzio per commemorare le vittime delle stragi mafiose.

Giambona (Pd): “Falcone ha incarnato il coraggio delle istituzioni”

“Nella giornata in cui ricordiamo il sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, il nostro pensiero va non solo al dolore di quella tragedia, ma anche alla forza rivoluzionaria di uomini che hanno cambiato per sempre il modo di combattere la mafia e le organizzazioni in questo Paese”. Lo ha detto il vicepresidente del gruppo Pd all’Ars Mario Giambona nel giorno del 33esimo anniversario della strage di Capaci.

“Uomini come Falcone hanno incarnato il coraggio delle istituzioni – continua – e hanno dimostrato che la legalità non è solo un principio astratto, ma un impegno giornaliero che richiede determinazione, competenza e un forte senso dello Stato. Oggi più che mai è nostro dovere raccogliere questa eredità e trasformarla in azione educativa e sociale”.

Antoci (M5s): “Omaggiamo il loro sacrificio”

“Oggi commemoriamo le vittime delle stragi mafiose, lo facciamo attraverso la memoria che questo luogo ci sollecita. Qui si respira la vita quotidiana di quegli uomini e quelle donne che hanno fatto del valore della scelta il senso e il seme del dovere di cittadinanza dal quale nessuno di noi può sentirsi esentato. Ecco, impegnarci tutti nel proseguire le loro azioni rendendo omaggio al loro sacrificio”. Lo dice l’eurodeputato Giuseppe Antoci, a Palazzo Jung a Palermo dove si apre il museo del presente.

Grasso (già presidente del Senato): “Cos’è che frena la verità?”

“La ricerca della verità e della giustizia è stato il motto principale che mi ha ispirato per tutta la vita e non può mancare”. Così l’ex procuratore ed ex presidente del Senato Pietro Grasso ai cronisti a margine della cerimonia a Palazzo Jung per i 33 anni della strage di Capaci.

“Purtroppo la verità è difficile da raggiungere, dopo tanti anni, noi però dobbiamo continuare su questa strada. Io sono ottimista per la forza della speranza di trovare comunque la verità. Cos’è che frena la verità? Ho sempre detto che abbiamo avuto tanti collaboratori che vengono dalla mafia, forse ci vorrebbe qualcuno che collabori anche da qualche altra parte”.

Musumeci: “Onoriamo la memoria”

“A trentatré anni dalla strage mafiosa di Capaci, che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e al personale di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, il nostro compito oggi non è solo quello di onorarne la memoria, ma soprattutto di lavorare affinché non si affievolisca il ricordo del loro sacrificio”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

“L’impegno costante dello Stato e la cresciuta sensibilità dei cittadini – conclude – costituiscono una garanzia per costruire e consegnare ai nostri figli un’Italia migliore”.

Amenta e Alvano (Anci Sicilia): “Promuovere la legalità”

“Il nostro impegno, unitamente a quello del sistema degli enti locali, è promuovere la cultura della legalità e della memoria storica. Per questi motivi, ricordare le stragi di Capaci e di Via D’Amelio vuol dire trasferire, soprattutto ai giovani, gli ideali di giustizia che hanno caratterizzato l’opera dei giudici Falcone e Borsellino che rappresentano un grande esempio di coraggio e integrità”. Così, in una nota congiunta, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia.

“La nostra Associazione – continuano – da sempre esorta i sindaci dell’Isola a rafforzare il senso di comunità e di responsabilità civica, affinché il sacrificio di Falcone e Borsellino non venga mai dimenticato e perché la Sicilia possa continuare a essere terra di speranza e di rinascita”.

Di Dio (Confcomercio): “Ribadiamo il nostro impegno contro la mafia”

“La strage di Capaci è un evento drammatico che ha segnato profondamente la coscienza del Paese e che continua a rappresentare un simbolo del sacrificio di chi ha scelto di servire lo Stato e difendere la legalità a qualunque costo”. Lo dice Patrizia Di Dio, vice presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia con delega alla legalità e alla sicurezza, in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci

“Confcommercio ribadisce con forza il proprio impegno nel contrasto alla criminalità organizzata al fianco delle Istituzioni e nella promozione della cultura della legalità e della sicurezza che sono presupposti imprescindibili per la crescita e lo sviluppo non solo delle imprese, ma dell’intero Paese”.

“Partecipiamo con convinzione alle iniziative promosse dalla Fondazione Giovanni Falcone e alle celebrazioni che si tengono oggi a Palermo al Museo del Presente. Un luogo – prosegue Di Dio – che, mi piace ricordare, Confcommercio ha sostenuto sin dalla sua nascita e che è un esempio concreto di impegno per la promozione della legalità, dell’etica economica e della responsabilità sociale. Un luogo da visitare e condividere per mantenere viva la memoria e costruire una cultura della legalità che coinvolga tutte le generazioni, valorizzando anche il ruolo fondamentale delle imprese sane, che costituiscono la spina dorsale del tessuto economico del Paese”.