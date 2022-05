Giro d’Italia: Demare vince a Messina, Lopez resta in rosa

Demar: “Siamo scesi come dei folli e siamo riusciti a mantenere il distacco”

MESSINA – Arnaud Demare vince la quinta tappa del Giro d’Italia 2022, la Catania-Messina di 174 km. Il francese della Groupama-FDJ si impone in volata davanti al colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e all’azzurro Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech Pro Cycling). In top-10 anche gli italiani Alberto Dainese, settimo, e Simone Consonni, decimo. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale.



LA TOP 10 DELLA V TAPPA

1. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) 4h03’56”

2. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) s.t.

3. Giacomo Nizzolo (Israel-PremierTech) s.t.

4. Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) s.t.

5. Biniam Girmay 8Intermarché-Wanty-Gobert) s.t.

6. Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) s.t.

7. Alberto Dainese (Team DSM) s.t.

8. Natnael Tesfazion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) s.t.

9. Edward Theuns (Trek-Segafredo) s.t.

10. Simone Consonni (Cofidis) s.t.

LE DICHIARAZIONI

Anche il vincitore della tappa con arrivo a Messina ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Un lavoro magnifico di tutti – dice Demare alla Rai -, siamo scesi come dei folli e poi siamo riusciti a mantenere il distacco. Ewan e Cavendish erano ancora più indietro. Finale bellissimo, i ragazzi hanno fatto un magnifico lavoro. È la mia seconda vittoria in Sicilia, sono davvero contentissimo. La fiducia l’ho sempre avuta, oggi è stato difficile ma non ho mai mollato. Tutti avevano difficoltà, io stavo sempre meglio, ho iniziato a recuperare e arrivo super”.



“Una giornata per niente tranquilla, ritmo molto alto. Alla fine l’importante è mantenere la maglia rosa. La maglia rosa è incredibile, la gente ti chiama e chiede foto: sensazione incredibile, ancora non ci credo”. Queste le parole dello spagnolo Juan Pedro Lopez Perez, corridore della Trek-Segafredo, ai microfoni della Rai al termine della quinta tappa del Giro d’Italia 2022.

Giro d’Italia, Musumeci: «Impegno dei campioni del ciclismo esempio per costruire il futuro»

“Il Giro di Sicilia ad aprile, il Giro d’Italia e il Giro-E in questi giorni di maggio muovono appassionati ed economia. Siamo convinti che la nostra Isola sia un luogo ideale per ospitare grandi eventi che valorizzino il territorio e creino occasioni di sviluppo diffuso. L’impegno, la determinazione e la capacità di competere, ad altissimi livelli, di ciascuno dei campioni impegnati nella corsa – a cominciare dagli atleti siciliani dei quali siamo orgogliosi – siano un ulteriore stimolo per abbandonare l’atteggiamento di rassegnazione che per troppo tempo ha contraddistinto questa terra. Proseguiamo sulla strada intrapresa che è lastricata di fiducia e tenacia, elementi indispensabili per costruire il nostro futuro”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in occasione della quinta tappa del Giro d’Italia 2022.