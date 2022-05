Giro d’Italia a Catania, via alla “corsa più dura del mondo”

La quinta tappa della gara ciclistica in partenza da piazza Università: il percorso e la classifica

CATANIA – Una mattina per radunarsi in piazza Università, con i campioni che arrivano sulla linea di partenza e il pubblico che cerca di dare un’occhiata e scattare foto. È la grande festa del Giro d’Italia, arrivato ieri a Catania e che proprio dalla città etnea è ripartito oggi per la quinta tappa. Da piazza Università al centro di Messina, i dettagli della giornata.

La tappa di oggi

Quella partita dal centro di Catania è la quinta tappa del Giro d’Italia, la seconda in Sicilia. I ciclisti percorreranno la distanza di 174 chilometri da Catania a Messina, seguendo una strada pianeggiante fino a Taormina per poi affrontare la salita di Portella Mandrazzi, sui Nebrodi, con una pendenza media del quattro per cento e quota più alta a 1125 metri sul livello del mare.

Dopo la discesa, gli ultimi 70 chilometri si svolgeranno sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula, costeggiando il Tirreno e, dopo la svolta su Capo Peloro, lo Ionio. A quattro chilometri dall’arrivo i ciclisti lasceranno la statale ed entreranno nella città di Messina, percorrendo le vie del centro fino all’arrivo.

Il Giro a Catania

L’arrivo della “corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo” ha significato per i catanesi anche l’arrivo di tutta la carovana legata al Giro d’Italia. Una parte importante del centro è stata chiusa e le attività didattiche sono state sospese per permettere lo svolgimento della manifestazione, e già dal mattino i curiosi hanno iniziato a riversarsi intorno a piazza Università, dove è stato allestito un palco e la linea di partenza.

Una parte importante della comunicazione del Giro è stata dedicata proprio alla città di Catania. Sul profilo Facebook ufficiale della manifestazione sono apparsi video su Catania, sui monumenti e i luoghi più famosi del centro e sulle realtà imprenditoriali più promettenti del territorio.

La classifica

Questa mattina, alla partenza della quinta tappa, la situazione maglie vedeva la Maglia Rosa attribuita al leader della classifica generale Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo); la Maglia Ciclamino al leader della classifica a punti Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix); la Maglia Azzurra al leader del Gran Premio della Montagna Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe); la Maglia Bianca al leader della classifica dei giovani, Juan Pedro Lopez Perez.