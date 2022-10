Giro Motociclistico di Sicilia, al via la terza tappa verso Ortigia

I centauri sono partiti alle 9 da Cassibile verso Siracusa per giungere nella splendida cornice dell'isola di Ortigia

1' DI LETTURA

SIRACUSA – La terza tappa del IV Giro Motociclistico di Sicilia ha il colore del sole e l’odore della salsedine.

I centauri sono partiti alle 9 da Cassibile verso Siracusa, per giungere nella splendida cornice dell’isola di Ortigia, dove il meteo incerto degli ultimi giorni ha presto lasciato il posto ad una calda giornata di autunno siciliano. La sosta, che è diventata per turisti e appassionati un museo a cielo aperto dove ammirare le splendide moto d’epoca, è stata anche l’occasione per i bikers di visitare l’isola, accompagnati da due guide turistiche: dalla Fonte Aretusa al Duomo al Castello Maniace, passeggiando per piazze e vicoli caratteristici.

Nel primo pomeriggio il gruppo è ripartito in direzione di Catania, dove alle 17 in piazza Vincenzo Bellini si è tenuta la tradizionale sfilata in abiti d’epoca. Un vero concorso di eleganza, a cui hanno partecipato anche Piero Laverda in sella alla sua 750 GTL e Takis Mariolopoulos in rappresentanza della FIVA con la Moto Guzzi Sport 15 2VT dell’organizzatore Salvatore Ingardia. Tra i giudici, oltre a Nino Auccello, Elvira Dal Degan, Agnese Di Matteo e Fabrizio Consoli, anche gli sponsor e l’esperto della nota casa d’aste Catawiki Davide Marelli, che ha presentato l’asta organizzata con la partnership con ASI Circuito Tricolore e che, oltre a vantare veri e propri pezzi unici come la Moto Guzzi bicilindrica, vedrà parte del ricavato devoluto in beneficenza grazie alla generosità dei Club siciliani.

Al termine della sfilata il corteo è ripartito in direzione lungomare, per passare la serata tra squisite tipicità gastronomiche e musica dal vivo.