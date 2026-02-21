Giudizio immediato per Stagno d’Alcontres, il processo sarà ad aprile

L'arresto è avvenuto lo scorso 5 dicembre

MESSINA – Andrà a processo con giudizio immediato Francesco 70 anni, ex primario di Chirurgia plastica del Policlinico di Messina ed ex parlamentare, arrestato lo scorso 5 dicembre nell’ambito di un’inchiesta della Procura peloritana.

Il gip Salvatore Pugliese, scrive la Gazzetta del Sud che pubblica la notizia, ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura e fissato la prima udienza davanti alla prima sezione penale del Tribunale per il prossimo 21 aprile. Al medico vengono contestati, a vario titolo, i reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e truffa.

Secondo l’accusa, Stagno d’Alcontres avrebbe chiesto contributi per complessivi 700mila euro a case farmaceutiche e aziende di dispositivi medicali per l’organizzazione di un congresso, garantendo in cambio il proprio assenso alle forniture nel reparto da lui diretto.

La richiesta di giudizio immediato, firmata dalla sostituta procuratrice Giorgia Spiri e vistata dal procuratore capo Antonio D’Amato, punta ad accelerare i tempi del processo. Si apre ora la fase delle scelte difensive: gli avvocati Nico D’Ascola e Salvatore Silvestro valuteranno eventuali riti alternativi, come il giudizio abbreviato.

Stagno d’Alcontres si trova agli arresti domiciliari dal 5 dicembre, misura confermata dal Tribunale del riesame. Nel decreto di fissazione dell’udienza sono indicate come parti offese il Policlinico di Messina e tre aziende farmaceutiche.

L’inchiesta principale della Procura coinvolge complessivamente 31 indagati, tra medici interni ed esterni alla struttura ospedaliera.