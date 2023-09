Palermo, Aurelio: “Per il Cosenza sarà dura qui. Lottiamo per un obiettivo”

"Sto conoscendo meglio Lund per ora"

2' DI LETTURA

PALERMO – Giuseppe Aurelio è andato molto vicino al gol nella sfida contro l’Ascoli, il suo colpo di testa è stato fermato da un intervento in extremis di Vivano. Nella corsia mancina della difesa a quattro del Palermo Aurelio si gioca il posto con il neo arrivato Kristoffer Lund, ma il Palermo crede molto nel giovane terzino italiano preso a gennaio scorso.

“Ad Ascoli abbiamo ottenuto una grande vittoria su un campo molto difficile – dice il difensore ai microfoni ufficiali del club rosanero -. Siamo stati squadra a tenere il punteggio sullo 0-0 fino alla fine e grazie a Mancuso e Ceccaroni abbiamo vinto la partita. Siamo stracontenti di aver portato a casa i tre punti. Nel primo tempo ho sfiorato il gol, avevamo provato e riprovato la punizione in allenamento. Peccato, sono andato vicino, ho sfiorato quell’emozione che ha avuto Leo alla fine. Ma sarà per la prossima volta”.

Obiettivo Serie A

“La testa è già al Cosenza. Stiamo già lavorando per fare una grande prestazione venerdì sera – prosegue Aurelio -. La partita di Ascoli è già stata archiviata e abbiamo già in testa di giocare venerdì davanti a tutto il nostro pubblico. Il Cosenza è una squadra forte, ha pareggiato al 99′ col Südtirol e con il Venezia che è una grande squadra. Verranno qui agguerriti, pronti a cercare di fare risultato. Siamo sicuri che qui sarà dura per loro”.

Il terzino mancino a disposizione di Corini ribadisce l’obiettivo stagionale della compagine rosanero: “Quest’anno l’obiettivo è essere competitivi per la Serie A. Noi ce la metteremo tutta per essere competitivi per questo obiettivo. Siamo sicuri che andremo in campo ogni partita e daremo tutto fino all’ultimo minuto. Siamo pure ben consapevoli che ci sono altre squadre che vorranno essere protagoniste come noi. Ci metteremo del nostro per essere competitivi”.

Concorrenza sulla corsia mancina

“Nell’ultima parte del ritiro ho avuto qualche problema muscolare – spiega Aurelio -. Ora sto bene, mi sto allenando alla grande grazie a tutti i miei compagni che mi fanno tenere alto il ritmo pur non avendo fatto il ritiro. Quest’anno sono arrivati giocatori d’esperienza e molti di questi hanno già vinto dei campionati. A me che sono giovane mi danno molta fiducia e mi aiutano pure a migliorare su ogni piccolo dettaglio. Quest’anno siamo 22 titolari, non importa se inizi titolare o dalla panchina, riusciamo a essere sempre decisivi”.

Nella sessione estiva di calciomercato è arrivato nello stesso ruolo di Aurelio il terzino mancino Kristoffer Lund. Il posto da titolare se lo giocano allenamento dopo allenamento: “Con Lund ho buon rapporto. Lo sto conoscendo meglio in questi giorni e lo sto aiutando a conoscere meglio la lingua. Quello che posso dare glielo do. Anche lui sa come me che quando il mister ci chiama in causa, dobbiamo farci trovare pronti“.