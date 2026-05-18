Respinto il ricorso del capomafia

PALERMO – Nessun ravvedimento e rischio di contatti con l’esterno. La Corte di Cassazione respinge il ricorso: Giuseppe Greco, capomafia di Santa Maria di Gesù, deve restare al carcere duro dove sta scontando una condanna a 17 anni di carcere.

Era il 10 settembre 2015 quando dodici uomini d’onore, come non avveniva ormai da tempo, si riunirono in un ristorante palermitano per scegliere il boss e votare “ad alzata di mano….per vedere l’amico”. In quell’occasione fu confermato Giuseppe Greco nel ruolo di reggente.

“In conseguenza del rapporto privilegiato con gli esponenti storici del gruppo ancora operativi, rappresenta, ancora oggi – scrivono i supremi giudici – anche alla luce delle più recenti attività investigative, un punto di riferimento dell’intera organizzazione”.

Durante l’osservazione del detenuto nella sua quotidianità carceraria non sono emersi “significativi mutamenti tali da far ipotizzare un ripensamento rispetto al passato deviante ed una messa in discussione dei valori mafiosi a lungo condivisi. Anzi, la relazione comportamentale segnala l’assenza di “qualsivoglia segnale di riflessione sulla gravità del passato deviante”.

Prima del summit al ristorante Greco aveva incontrato l’anziano boss Salvatore Profeta, deceduto nel 2018, in una sala da barba della Guadagna. “… a me che devi fare… che sono rimbambito…”, diceva Profeta a Greco. E giù risate. Poi tornava serio: “… quando parliamo di Cosa Nostra… parliamo di Cosa Nostra… quando dobbiamo babbiare… babbiamo”. Greco divenne il capo e ancora oggi merita di stare al 41 bis.