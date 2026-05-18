 Palermo, il boss Giuseppe Greco resta al carcere duro
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Greco, l’irredimibile boss eletto al ristorante resta al carcere duro

Greco boss
I baci simbolici fra Salvatore Profeta e Giuseppe Greco
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Respinto il ricorso del capomafia
1 min di lettura

PALERMO – Nessun ravvedimento e rischio di contatti con l’esterno. La Corte di Cassazione respinge il ricorso: Giuseppe Greco, capomafia di Santa Maria di Gesù, deve restare al carcere duro dove sta scontando una condanna a 17 anni di carcere.

Era il 10 settembre 2015 quando dodici uomini d’onore, come non avveniva ormai da tempo, si riunirono in un ristorante palermitano per scegliere il boss e votare “ad alzata di mano….per vedere l’amico”. In quell’occasione fu confermato Giuseppe Greco nel ruolo di reggente.

“In conseguenza del rapporto privilegiato con gli esponenti storici del gruppo ancora operativi, rappresenta, ancora oggi – scrivono i supremi giudici – anche alla luce delle più recenti attività investigative, un punto di riferimento dell’intera organizzazione”.

Durante l’osservazione del detenuto nella sua quotidianità carceraria non sono emersi “significativi mutamenti tali da far ipotizzare un ripensamento rispetto al passato deviante ed una messa in discussione dei valori mafiosi a lungo condivisi. Anzi, la relazione comportamentale segnala l’assenza di “qualsivoglia segnale di riflessione sulla gravità del passato deviante”.

Prima del summit al ristorante Greco aveva incontrato l’anziano boss Salvatore Profeta, deceduto nel 2018, in una sala da barba della Guadagna. “… a me che devi fare… che sono rimbambito…”, diceva Profeta a Greco. E giù risate. Poi tornava serio: “… quando parliamo di Cosa Nostra… parliamo di Cosa Nostra… quando dobbiamo babbiare… babbiamo”. Greco divenne il capo e ancora oggi merita di stare al 41 bis.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI