 Giuseppe Tango nuovo presidente Anm
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Giuseppe Tango, giudice a Palermo, nuovo presidente dell’Anm

Tango Anm
L'acclamazione
L'ELEZIONE
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1 min di lettura

ROMA- Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Anm. Prima dello scrutinio, la lettura del suo nome ha suscitato scroscianti applausi come una sorta di acclamazione.

Tango, 43 anni, è giudice del lavoro a Palermo ed esponente del gruppo di Magistratura Indipendente.

“Da domani ci metteremo tutti al lavoro insieme agli altri attori della giurisdizione per proporre soluzioni che possano davvero migliorare la giustizia, li viviamo quotidianamente, e riannodando, se fosse possibile, i nodi di un autentico dialogo con l’interlocutore politico”. Così il nuovo presidente dell’Anm, Giuseppe Tango, subito dopo la sua elezione. 

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