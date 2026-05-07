Proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie

Un’intera comunità si è fermata davanti alla notizia della morte di Giuseppe Volpicella, per tutti Peppe. Aveva soltanto 18 anni e da tempo combatteva contro una grave malattia. La sua scomparsa ha seminato sgomento e dolore a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove il giovane era molto conosciuto e stimato.

La notizia del decesso, avvenuto martedì 5 maggio, si è diffusa rapidamente tra amici, residenti e conoscenti. In poche ore il paese si è stretto attorno alla famiglia, travolta da un dolore che ha colpito profondamente l’intera comunità.

Il ricovero e il percorso di cure

Come ricostruisce “Il Resto del Carlino”, Giuseppe Volpicella era ricoverato all’Ospedale Salesi. Qui ha affrontato fino all’ultimo il percorso di cure, sostenuto costantemente dall’affetto dei familiari e delle persone più vicine. Chi ha avuto modo di incontrarlo lo descrive come un ragazzo educato, riservato e sempre disponibile verso gli altri.

In molti, attraverso messaggi condivisi in queste ore, ricordano Peppe come “una presenza discreta ma luminosa, capace di lasciare un segno nei piccoli gesti quotidiani”.

I funerali di Giuseppe Volpicella stroncato da una malattia

Giuseppe lascia i genitori Tommaso e Rossella e la sorella Annamaria. Attorno a loro si è raccolta tutta la comunità di Colli del Tronto. Le esequie saranno celebrate venerdì 8 maggio alle 15.30 nella chiesa di San Paolo a Pagliare. Per l’occasione il Comune ha proclamato il lutto cittadino, come segno di vicinanza alla famiglia. Al termine della cerimonia il feretro verrà trasferito al cimitero di San Benedetto del Tronto per la cremazione.

Le offerte destinate allo IOM e al Salesi

Durante i funerali saranno raccolte offerte da destinare allo IOM e all’Ospedale Salesi. Le due strutture hanno seguito Giuseppe nel suo percorso terapeutico. L’iniziativa è stata voluta dalla famiglia con l’obiettivo di sostenere chi continua ogni giorno a combattere contro la malattia.

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