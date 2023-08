Gli animalisti difendono l’albero storico: “No all’abbattimento”

Patrick Battaglia, coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano: “Pronti ad alzare le barricate”

1' DI LETTURA

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Un albero monumentale presente sul sagrato della Chiesa di San Rocco a Trappeto avrebbe i giorni contati. Almeno, da qualche giorno, a San Giovanni La Punta non si parla d’altro. Nella piazza Regina Elena di Trappeto sono in corso i lavori di restyling della stessa piazza.

E l’albero sembrerebbe essere destinato a scomparire. Il sindaco Nino Bellia non nega ma, non conferma questa ipotesi di abbattimento. Il destino dell’albero sarebbe legato – come spiega il sindaco – ad una decisione tecnica.

Sull’eventuale ipotesi dell’abbattimento dell’albero è intervenuto il Partito Animalista Italiano, che spiega come gli alberi storici monumentali siano tutelati dalla legge e non possono essere abbattuti. “L’albero storico presente sul sagrato della Chiesa di San Rocco non può essere toccato”. Lo dichiara Patrick Battipaglia, Coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano.

“Si tratta di un albero monumentale e secolare, che custodisce la memoria storica del luogo, pertanto su di esso c’è un vincolo. L’eventuale abbattimento dell’albero violerebbe apertamente la legge. Gli autori dell’eventuale abbattimento incorerebbero in un reato punito dalla legge”.

“Noi, come Partito Animalista Italiano, – prosegue Patrick Battipaglia – saremo pronti ad alzare le barricate e a denunciare chiunque violi tale legge. Con l’occasione invitiamo il sindaco, se non l’avesse ancora fatto, a mettersi in regola con tale legge”.

“La legge prevede che ogni comune provveda al censimento degli alberi storici monumentali presenti sul territorio. Una delle prerogative del Partito Animalista – conclude Patrick Battipaglia – è anche la tutela e la salvaguardia dell’ambiente”.