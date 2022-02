Gli chiedono il Green pass all’ingresso del negozio: va in escandescenza

Denunciato.

CATANIA – Nella serata di ieri, personale delle Volanti interveniva presso un’attività commerciale di piazza Papa Giovanni XXIII, ove era stata segnalata una persona in escandescenza.Il proprietario riferiva che alla richiesta di esibizione del green pass l’avventore era andato su tutte le furie minacciandolo con un coccio di bottiglia ed aveva poi mandato in frantumi la vetrina di esposizione degli alimenti.



Il reo si trovava ancora all’interno del negozio e quindi veniva accompagnato in Questura.

L’uomo, classe 1991, senza fissa dimora di origine marocchina, veniva denunciato in stato di libertà per i reati di minacce e danneggiamento e trattenuto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale.