Gli Eagles United sfidano i Sirbons, obiettivo consolidare il 1° posto

Mantenere la vetta del girone da imbattuti consentirebbe di scalare ancora nel ranking nazionale

PALERMO – Messo in archivio lo scontro al vertice contro i Crusaders, il prossimo impegno di Regular Season del girone A vedrà di fronte la capolista Eagles United e la rappresentativa sarda dei Sirbons, ancora in cerca del primo risultato positivo di stagione.

C’è grande entusiasmo in casa rosanero, mantenere la vetta del girone da imbattuti consentirebbe agli Eagles United di scalare ancora nel ranking nazionale e posizionarsi tra il secondo e il quarto posto in classifica generale. Questo traguardo agevolerebbe di molto il cammino del team palermitano, che avrebbe il vantaggio di giocare in casa non soltanto la prima partita della Post season, ma eventualmente anche le successive.

Tra i playoff e gli Eagles United però, c’è un team che seppure con un roster corto e ancora a secco di vittorie, si giocherà un eventuale ripescaggio ai playoff proprio in questa partita. I Sirbons Cagliari sono il team sardo che ha iniziato il campionato perdendo il derby contro i Crusaders di soli quattro punti e dimostrando di avere i colpi per potere impensierire i palermitani. Sicuramente, la offense dei “cinghiali” dovrà provare a cambiare passo rispetto alle ultime due partite dove ha totalizzato soltanto 6 punti, anche perchè si troverà contro un team che in difesa ha subito soltanto un touchdown in tutta la stagione.

Un match che seppur sulla carta vede ampiamente favoriti i rosanero, gioca un ruolo fondamentale nel prosieguo della stagione per entrambe le compagini e che sicuramente darà luogo ad uno spettacolo imperdibile. Appuntamento sabato 21 maggio alle ore 21.00 sugli spalti del Centro Sportivo Louis Ribolla, il kickoff sarà alle 21:00.