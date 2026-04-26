 Global Sumud Flottilla salpa da Augusta per raggiungere Gaza
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Global Sumud Flottilla salpa da Augusta, oltre 60 barche verso Gaza

flotilla catania
"Lì è ancora in corso un genocidio" (foto d'archivio)
MEDIO ORIENTE
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1 min di lettura

AUGUSTA (SIRACUSA) – Una sessantina di barche italiane e spagnole della Global Sumud Flotilla stanno lasciando il porto di Augusta (Siracusa) per unirsi ad altre imbarcazioni in Grecia e in Turchia e raggiungere Gaza.

“A Gaza prosegue il genocidio”

“Ricordiamo che a Gaza c’è ancora un genocidio in corso e il 60% del territorio della Striscia è in mano all’esercito israeliano. Da quando è stato dichiarato il cessato del fuoco, sono morte quasi 800 persone ed è per questo che oggi, in questo porto, ci sono queste decine di barche bellissime, con alberi ricoperti di bandiere palestinesi e vele dipinte”, dice Maria Elena Delia, referente nazionale della Global Sumud Flotilla.

La partenza delle imbarcazioni era prevista per venerdì ma è stata rinviata per il maltempo.

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