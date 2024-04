Governo, in Cdm le misure a sostegno di lavoratori e occupazione

La premier presenta ai sindacati le misure contenute nel decreto all'esame dell'esecutivo

ROMA – Bonus da 100 euro a gennaio per lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro con coniuge e almeno un figlio a carico o per monogenitori con un unico figlio.

Maxi-sgravi del 120% per 2 anni a chi assume giovani, donne e alcune categorie di lavoratori svantaggiati. E per sostenere le attività al Sud. Sono alcune delle misure presentate ai sindacati a Palazzo Chigi dalla premier Meloni, che saranno nel decreto all’esame del Cdm oggi, alla vigilia del Primo Maggio.

Al via oggi anche il 730 semplificato con l’arrivo delle precompilate: dal 20 maggio l’invio, tempo fino al 30 settembre per pagare. Intanto è previsto un incontro a Palazzo Chigi governo-sindacati anche sul piano di rilancio per l’ex Ilva.

E il Consiglio europeo ha dato l’ultimo via libera al nuovo Patto di Stabilità Ue, l’Italia vota a favore. A giugno le procedure per deficit.