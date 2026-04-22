Governo, Meloni sceglie Cannella per la nomina a sottosegretario alla Cultura

La premier completa la squadra di governo

ROMA – Alberto Balboni, attuale presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, alla Giustizia al posto di Andrea Delmastro. E Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo, promosso al governo come sottosegretario alla Cultura. Sono questi, secondo quanto si apprende, i due nomi di Fratelli d’Italia scelti da Giorgia Meloni per completare la squadra di governo.

Saranno quindi coperte tutte e cinque le caselle vacanti: Paolo Barelli (FI) andrà ai Rapporti con il Parlamento, Mara Bizzotto sostituirà il collega leghista Massimo Bitonci al Mimit e Massimo Dell’Utri (Noi Moderati) andrà alla Farnesina.

Giampiero Cannella, 61 anni, dal 2022 è assessore comunale a Palermo con deleghe alle Politiche culturali, Sistema museale e bibliotecario, Spettacolo ed eventi culturali, Toponomastica e nel 2024 è stato nominato vicesindaco di Palermo in sostituzione di Carolina Varchi, e ora va verso la promozione al governo come sottosegretario alla Cultura.

Da sempre uomo di Destra nel 2001 è candidato al proporzionale alle politiche del 2001 nella lista di Alleanza nazionale ed è il primo dei non eletti: nell’ agosto 2001 diviene deputato alla Camera per Alleanza Nazionale, dopo le dimissioni di Guido Lo Porto, eletto presidente dell’Assemblea regionale siciliana. Nel 2006, è nominato assessore comunale e poi vice sindaco di Palermo.

È coordinatore provinciale a Palermo di An fino al 2008 e poi di nuovo assessore al comune di Palermo nella giunta del forzista Diego Cammarata. Candidato diverse volte alla Camera non viene eletto ma nel 2011 quando Nicolò Cristaldi si dimette da deputato optando per la carica di sindaco di Mazara del Vallo viene sostituito da Cannella. Nel 2013 Cannella è nominato coordinatore di Fratelli d’Italia per la Sicilia occidentale. Ricandidato alla Camera nel 2018 con Fratelli d’Italia, non viene eletto.

“Auguri di buon lavoro al neo sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella che approda al governo nazionale dopo l’ottimo lavoro svolto in Sicilia ed in particolare a Palermo – dice il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno – dove ha contribuito non poco al rilancio delle politiche culturali del capoluogo collocandolo nei circuiti internazionali più prestigiosi. Desidero rivolgere altresì lo stesso augurio a Massimo Dell’Utri designato sottosegretario agli Esteri, un ruolo di grandissima responsabilità che giunge in un momento geopolitico decisamente delicato”.