“Governo Schifani? Se non è all’altezza meglio staccare la spina”

Cateno De Luca sull'inchiesta che coinvolge Totò Cuffaro

PALERMO – “Le recenti cronache giudiziarie dimostrano che in Sicilia manca ancora una vera cultura della buona amministrazione. Noi di Sud chiama Nord abbiamo presentato cento proposte per confrontarci alla luce del sole sulla prossima legge di stabilità all’Assemblea Regionale Siciliana”.

“Vedremo se sarà all’altezza di cambiare la Sicilia”

“Vedremo se il governo Schifani è davvero all’altezza di cambiare la Sicilia, oppure è meglio prenderne atto e staccare la spina così da tornare alle urne”, lo ha dichiarato Cateno De Luca, capogruppo di Sud chiama Nord all’Ars, intervenendo al Tgr Rai Sicilia in merito al “caso Cuffaro”.