Governo verso la manovra ‘light’: franchi tiratori, ipotesi FdI

Le indiscrezioni dopo gli articoli bocciati

PALERMO – Nessun passo indietro, il governo Schifani starebbe puntando su una manovra ‘light’, dopo gli articoli bocciati col voto segreto.

Colloqui in corso

Colloqui in corso nella stanza del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. In torre Pisana a Palazzo dei Normanni ci sono alcuni i capigruppo della maggioranza e gli assessori Alessandro Dagnino e Luca Sammartino.

Dopo la bocciatura di tre articoli della manovra quater, affossata col voto segreto e la complicità di 17 franchi tiratori di centrodestra, il presidente Galvagno ha sospeso la seduta parlamentare. Da quanto si apprende l’ipotesi al vaglio è quella di andare avanti ma con una manovra light, stralciando alcuni articoli dal testo che al momento ne contiene 54.

Governo, manovra e ‘franchi tiratori’

Secondo fonti del governo di Renato Schifani, come riporta Ansa, tra i 17 franchi tiratori che hanno affossato col voto segreto assieme a Pd e M5s tre dei primi 9 articoli della manovra quater votati pochi minuti fa dall’Assemblea siciliana ci sarebbero i parlamentari di Fratelli d’Italia.

Il gruppo dei meloniani all’Ars conta 12 deputati.

Pochi giorni fa FdI aveva disertato la giunta perché contraria alla riconferma del dirigente generale della pianificazione strategica della Sanità mentre il partito non avrebbe digerito la nomina fatta ieri del nuovo direttore sanitario dell’Asp di Catania, gradito a Lega, Mpa e deputati Fi.