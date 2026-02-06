Grave incidente sulla Palermo-Catania: feriti, traffico paralizzato

Un mezzo pesante si è ribaltato a circa 500 metri dallo svincolo di Bagheria

PALERMO – Grave incidente sull’autostrada Palermo-Catania, coinvolti due mezzi pesanti e tre auto. E’ successo a circa cinquecento metri dallo svincolo di Bagheria, dove uno dei mezzi pesanti si è ribaltato.

I soccorsi

In base alle prime informazioni ci sarebbero almeno tre feriti: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale. Sul luogo dell’incidente anche il personale dell’Anas.

Traffico paralizzato

La circolazione dei mezzi viene deviata all’uscita di Villabate: il traffico risulta completamente paralizzato in direzione Catania. In corso i rilievi per accertare la dinamica dell’impatto.